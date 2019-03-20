التعليم: مسابقة جديدة للتعيينات خلال شهور

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معلم - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، خلال الاجتماع الأسبوعي مع المعلمين، اليوم الأربعاء، عن تخصيص رابط إلكتروني للشكاوى والتظلمات للمعلمين بدلا من الشكاوى الورقية، وذلك لسرعة وسهولة متابعة الشكاوى وحلها على مستوى المديريات والإدارات، وذلك عبر الرابط: https://teachers-requests.moe.gov.eg/، قائلا ‘ن كافة الشكاوى والتظلمات تلاقى كل الاهتمام وسرعة البت بها لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي للمعلمين، وإن إرجاع الحق لمستحقيه هو الهدف من هذا التواصل.

وأضاف عمر، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحل تلك المشكلات، مع الوضع في الاعتبار إن كافة الشكاوى الكيدية والتي ليس لها أساس من الصحة، يتخذ ضد مقدميها كافة الإجراءات اللازمة لعقابهم على الادعاءات الكاذبة تجاه زملائهم بالعمل.وأشار إلى أنه تم تحديد نهاية شهر أبريل المقبل، لفتح باب تلقى

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