التعليم: مسابقة جديدة للتعيينات خلال شهور

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معلم - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، خلال الاجتماع الأسبوعي مع المعلمين، اليوم الأربعاء، عن تخصيص رابط إلكتروني للشكاوى والتظلمات للمعلمين بدلا من الشكاوى الورقية، وذلك لسرعة وسهولة متابعة الشكاوى وحلها على مستوى المديريات والإدارات، وذلك عبر الرابط: https://teachers-requests.moe.gov.eg/، قائلا ‘ن كافة الشكاوى والتظلمات تلاقى كل الاهتمام وسرعة البت بها لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي للمعلمين، وإن إرجاع الحق لمستحقيه هو الهدف من هذا التواصل.
وأضاف عمر، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحل تلك المشكلات، مع الوضع في الاعتبار إن كافة الشكاوى الكيدية والتي ليس لها أساس من الصحة، يتخذ ضد مقدميها كافة الإجراءات اللازمة لعقابهم على الادعاءات الكاذبة تجاه زملائهم بالعمل.وأشار إلى أنه تم تحديد نهاية شهر أبريل المقبل، لفتح باب تلقى
وأضاف عمر، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحل تلك المشكلات، مع الوضع في الاعتبار إن كافة الشكاوى الكيدية والتي ليس لها أساس من الصحة، يتخذ ضد مقدميها كافة الإجراءات اللازمة لعقابهم على الادعاءات الكاذبة تجاه زملائهم بالعمل.
وأشار إلى أنه تم تحديد نهاية شهر أبريل المقبل، لفتح باب تلقى طلبات الانتداب والموافقة عليها بعد اجراء المسح الشامل لجميع مدارس الجمهورية وتحديد العجز والزيادة حتى الانتهاء من تسكين معلمي المسابقة المؤقتة للمعلمين، وهذا الإجراء يتم بشكل علمي مرتبط بقواعد البيانات لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمعلمين.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مسابقة للتعيينات الجديدة خلال الشهور المقبلة، لحل كافة مشكلات العجز والزيادة في المعلمين بشكل جذري، لافتا إلى أن مهمتنا الأساسية الآن وضع حلول لجميع ملفات التعليم.
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