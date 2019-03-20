شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة التضامن: 79% من الجرائم تقع تحت تأثير تعاطي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، صالون ثقافي، تحت عنوان «الدمج المجتمعي وإزالة وصمة مرض الإدمان للمتعافين»، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والداعية الحبيب على الجفري وبمشاركة العديد من المتعافين من تعاطى المخدرات.

يأتي ذلك في إطار الحرص على الدمج المجتمعى للمتعافين من تعاطى الإدمان بعد اجتيازهم برامج العلاج. واستعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، المجهودات الراهنة المبذولة في خفض الطلب على المخدرات، وكذلك تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة لإعادة تأهيل المتعافين من تعاطى المخدرات بداية من توفير الخدمات العلاجية من خلال الخط الساخن «16023» وفقا للمعايير الدولية وكذلك تأهيل المتعافين وتوفير قروض لتمويل المشروعات الصغيره لهم.

وأكد «عثمان» خطورة الشائعات والأفكار والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات من كوّن المخدرات تساعد على التركيز وغيرها من المفاهيم المغلوطة وهو مما يدق ناقوس الخطر خاصة وأن 79% من الجرائم تقع تحت تأثير تعاطي المخدرات.

Advertisements

وفيما يتعلق حول تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، أوضح مساعد وزيرة التضامن أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة.

من جهته، أكد الدكتور أسامة الأزهرى أن الدولة مستهدفة في ذاتها ومؤسساتها وتاريخيها وأن الإدمان أحد أسلحة الحرب لإسقاط الدول، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها الدولة لمناهضة تعاطى المخدرات، وكذلك توحيد وزارة الأوقاف خطبة الجمعة للحديث عن المخدرات لتدشين حملة شرسة على المخدرات، مطالبا بأهمية استمرار تلك المجهودات في الخطب والدروس الدينية لتحقيق مزيد من الوعى حول هذه المشكلة.

فيما أشاد الداعية الحبيب على الجفرى بجهود صندوق مكافحة الإدمان في توفير الخدمات العلاجية وكذلك العمل على تأهيل وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مرة أخرى بعد اجتيازهم رحلة العلاج، واصفا الأبطال المتعافين بأنهم فرسان شجعان لتخطيهم رحلة العلاج وشجاعتهم في عرض تجربتهم واعتبارهم قدوة ورسالة أمل للأخرين للتقدم للعلاج، كما أعرب عن سعادته في الإجراءات الجادة من قبل الدولة في مكافحة الإدمان، مطالبا صناع الدراما بالانطلاق في معالجة قضية الإدمان بمزيد من الإبداع.

وعرض عدد من شباب المتعافين تجربتهم في العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن«16023» ومدى استفادتهم من خدمات ما بعد العلاج.