شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي كهنة شبرا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأربعاء، كهنة كنائس قطاع شبرا الشمالية، بحضور الأنبا أنجيلوس الأسقف العام للقطاع.

كان البابا عقد الفترة الماضية لقاءات مماثلة مع كهنة قطاعات ألماظة وعزبة الهجانة وشرق مدينة نصر، حدائق القبة والعباسية والوايلي، مصر الجديدة، وسط القاهرة، شرق السكة الحديد، المقطم.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص البابا على التواصل مع كهنة القطاعات الرعوية المختلفة بالقاهرة والإسكندرية، التي التقى بكهنة قطاعاتها الرعوية الأربعة في يناير الماضي.