شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأرصاد» يحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هذه الأيام بالجميلة، مضيفًا بأنها ستستمر إلى بداية الأسبوع المقبل.

وقال «عبدالعال» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الجو دافئ نهارًا على شمال البلاد قليل البرودة ليلًا وحار على جنوب مصر في الصباح».

وحذر رئيس هيئة الأرصاد من الشبورة المائية التي من المتوقع أن توجد في الصباح الباكر على معظم البلاد، مشيرًا إلى أنها لن تستمر طويلًا فيما أكد أن التوقعات الخاصة بالأحوال الجوية لايجب أن تزيد عن ثلاثة أيام حتي لا تكون عرضة للخطأ»، وتابع: «أجواء مصر دائما رائعة وهي هبة الله لهذا الوطن العظيم».