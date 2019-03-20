حوار «التعديلات الدستورية» يبدأ بـ«السلام الجمهوري».. و«عبدالعال» يصافح الحاضرين

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، منذ قليل، أولى جلسات الحوار المجتمعى بالوقوف تحية للسلام الجمهورى، وحرص الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان قبل بدء الاجتماع على مصافحة الحضور ممن وجهت لهم الدعوة. وكانت أروقة البرلمان شهدت منذ صباح اليوم استعدادات لاستقبال الضيوف والمشاركين بأعمال الجلسة الأولى، إلى جانب إذاعة الأغانى الوطنية.

ووجهت الدعوة لجلسة اليوم لقرابة 70 ضيفاً، من بينهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أو من ينوبه، والبابا تواضروس أو من ينوبه، وعدد من رؤساء الجامعات من بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة، وأيضا عدد من أساتذة القانون الدستوري من بينهم د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة.

كما وجهت الدعوة لعدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، من بينهم عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفي محمد الباز، وعدد من الإعلاميين منهم أحمد موسى وعبدالرحمن خير وعبدالرحيم على.

ويدور الحوار المجتمعى حول تعديلات على دستور 2014، أبرزها يتعلق بمد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، وإنشاء مجلس الشيوخ، وترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، واستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشؤون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتوحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وإعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.