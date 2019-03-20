شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء «موبايل» نائبة بالمنيا خلال حفل افتتاح مستشفى ببني مزار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النائبه هانم أبوالوفا، عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي بني مزار ومكتب شمال المنيا، اختفاء تليفونها المحمول خلال مشاركتها الاحتفال بافتتاح مستشفى مصر المحبة بمدينه بني مزار، وطالبت مسؤول الإذاعه الداخلية خلال الاحتفالية بالإعلان عن فقدها تليفونها المحمول، وقيام من يعثر عليه باسترداده.

وأصيبت النائبه بحاله من الارتباك عقب تأكدها من فقدها تليفونها المحمول، دون التركيز في فاعليات الاحتفالية والانسحاب بعد بضع دقائق من الحفل بحجة المشاركة في ندوه التعديلات الدستوريه التي نظمها حزب مستقبل وطن بقاعه مركز شباب مطاي.