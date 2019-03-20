شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«اللكمات والشلاليت».. موظفه تتعدى على زميلتها بحي غرب شبرا الخيمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو لموظفه تتعدى على مديرة الشؤون الإدارية بحي غرب شبرا الخيمة بالضرب واللكمات والشلاليت وسط ذهول باقي الموظفين، بسبب حضور الموظفة متأخرة عن العمل، وأثناء مطالبة الثانية لها بالتوقيع في دفتر التأخير رفضت وتعدت عليها بالضرب.

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أثار الفيديو جدلا واسعا بين رواد «فيس بوك»، مطالبين بمعاقبة الموظفة التي خرجت على مقتضيات عملها الوظيفي، وقامت بالاعتداء بالضرب المبرح باللكمات والركل بالقدم لزميلتها المسؤولة عن دفتر الحضور والانصراف لمجرد أنها جاءت متأخرة عن العمل، وطلبت منها مسؤولة الدفتر التوقيع على تأخير، وبمجرد أن أعطتها ظهرها قامت بجذبها من رقبتها وشعرها وانهالت عليها بالضرب إلى أن تجمع الموظفين فتركتها وقامت بتمزيق الدفتر.

من جانبها، قالت نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن الواقعة وقعت فعلا في الحي من قبل موظفة بالموارد البشرية قامت بالتعدي على مديرة الشؤون الإدارية لأن الأولى كانت قادمة من منزلها صباحا متأخرة وعندما طلبت منها الثانية التوقيع على التأخير رفضت ونشبت مشاجرة بينهما، فقامت الموظفة بالتعدي عليها بالضرب.

وأضافت «العشيري» أنه فور علمها بالواقعة قامت بإحالة الموظفة للتحقيق الفوري لاتخاذ إجراء ضدها لإخلالها بواجبها الوظيفي، مؤكدة على أنها لن تسمح بمثل هذه الأفعال أن تحدث من أي موظف مهما كان.