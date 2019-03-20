شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: عبور 68 سفينة اليوم رقم قياسي لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت، الأربعاء، رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة.

وأوضح الفريق مهاب مميش أن 68 سفينة عبرت من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغ 5.3 مليون طن. وبلغ عدد السفن العابرة من قافلة الشمال 31 سفينة تحمل 2.1 مليون طن، فيما عبرت 37 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 3.2 مليون طن.

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وشدد رئيس الهيئة على أن متابعة الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في تطوير منظومة الخدمات الملاحية والبحرية وتأكيد دورها الفعال نحو جذب عملاء جدد من ملاك ومشغلي السفن للاستفادة من المزايا الملاحية التي توفرها القناة الجديدة بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للمجرى الملاحي ورفع عامل الأمان بما عزز من قدرة القناة على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، لاسيما سفن الحاويات الضخمة التي تحقق وفراً بالاستفادة من اقتصاديات الحجم.

كما شهدت القناة عبور 11 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها على 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 8 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MURCIA MAERSK بحمولة221 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى عمان، فيما جاءت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MONACO MAERSK المُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم على رأس قافلة الجنوب بحمولة 221 ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.