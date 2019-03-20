شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يؤكد ضرورة إلغاء رخص قيادة متعاطي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضرورة النظر في إلغاء رخص قيادة متعاطي المخدرات والمدمنين حفاظا على سلامة المجتمع.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات الأربعاء: «بما أن درء الضرر العام مقدم على النفع الخاص، بل على الحق الخاص، فإن الحرص على أمن المجتمع وسلامه يقتضيان ضرورة النظر في إلغاء رخص قيادة المتعاطين والمدمنين أو سحبها حتى يثبت إقلاعهم عن التعاطي وشفاء المدمنين منهم من هذا الداء المدمر لصاحبه وللمجتمع».

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وأضاف: «علينا أن نحمي المدمن والمتعاطي من شر نفسه، وأن نحمي المجتمع من آثار ما قد ينتج عن تعاطيه السموم والمخدرات، وليس لأحد أن يحتج في ذلك بأنه حر في تصرفاته، فشتان بين الحرية التي يكفلها القانون وبين الفوضى التي لا حدود لها، وقد قالوا: أنت حر ما لم تضر، فإن صار الضرر محققا أو متوقعا، وجب وتعين رفعه وإزالته».

وتابغ «جمعة»: «وفى الحديث الشريف: لا ضرر ولا ضرار، وقد قرر الفقهاء بالإجماع في قواعدهم الكلية أن الضرر يزال، وذلك سواء أكان الضرر محققا فيزال أو متوقعا فتزال الأسباب المؤدية لوقوعه، وبما أن ضرر السائق المدمن أو المتعاطي متحقق من جهة وقوع كثير من الحوادث المترتبة عليه ومتوقع حدوثه ما دام الداء موجودا تعين العمل على إزالة الضرر وأسبابه».

وأكد أنه لا يجب أن يقف الأمر عند إنهاء خدمة الموظف العام في ذلك، لأن الخطر والضرر سيظل قائما حتى لو عمل سائقا خاصا أو قاد سيارته الخاصة، والحل الناجع هو إلغاء رخصة المتعاطي والمدمن حتى يقلع تماما عن دائه، وتثبت سلبية تحاليله.

كما اقترح وزير الأوقاف أن «يكون التحليل إجباريا عند استخراج رخصة القيادة أو تجديدها، دفعا للضرر وحرصا على أمن وسلامة المجتمع، فالحق العام مقدم على الحق الخاص، وأنت حر ما لم تضر، ونؤكد أنه حتى في الأمور المباحة فضلا عن الأمور المحرمة، فإن لولي الأمر أن يقيد المباح جلبا للمصلحة أو درأ للمفسدة».