شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالإمارات لـ8.7 مليار درهم خلال 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة القوى العاملة أنه ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2018 إلى 8.7 مليار درهم، مقارنة بالعام السابق 8.5 مليار درهم.

وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأربعاء، تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، أشار فيه المستشار العمالى بأبوظبى ياسر عيد إلى أن المصرف المركزي بدولة الإمارات أعلن فى تقريره قيمة تحويلات العاملين بالدولة باتجاه بلدانهم الأصلية، كاشفا أن تحويلات العمالة من الجنسية المصرية بلغت خلال الربع الرابع من العام 2018 إلى 2.1 مليار درهم مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه 2 مليار درهم.