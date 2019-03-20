شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا للحج» تتخذ خطوات احترازية لضبط موسم العمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة أنه تم اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لضمان الحد من تنفيذ بعض الشركات السياحية للتأشيرات الخاصة بالمواطنين والمخصصة للفترة الأولى، والتي تنتهي مع نهاية شهر شعبان ليتم تنفيذها خلال شهر رمضان.

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وأكدت «العليا للحج»، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن قطاع الشركات السياحية سوف يقوم بمراجعة تنفيذ كافة الشركات لما تم تنفيذه من تأشيرات عمرة خلال الفترة الماضية وحتى نهاية شهر رجب، ودراسة معدل التنفيذ لكل شركة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى مراجعة الشركات المنفذة لأعداد ضئيلة من الحصة المخصصة لها خلال هذه الفترة لتوضيح أسباب ذلك.

وأوضحت اللجنة أنه اعتبارا من نهاية شهر رجب الجاري سيتم حصر الشركات التي تقوم بمراجعة أعداد معتمرين شهر شعبان لا يتفق والمعدل الطبيعي لحجم أعمالها للتأكيد على مسؤوليتها بسفر وعودة هؤلاء المعتمرين لضمان عدم ترحيل تلك الأعداد إلى شهر رمضان «ترحيل الكوتة» كإجراء احترازي لعدم تعرض الشركة للجزاء المحدد بالضوابط المعتمدة لهذا الموسم، والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص، وسوف يتم مراجعة شركات الطيران في سفر وعودة المعتمرين.

وتابعت أنه «سيتم إلزام تلك الشركات السياحية بفتح الموقع الإلكتروني المسجل عليه تاريخي دخول وخروج تلك المجموعات من الأراضي السعودية ومطابقتها على التواريخ المعتمدة لهذه البرامج وفى حالة ظهور المخالفة سوف يطبق الجزاء فوراً».