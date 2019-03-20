شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يلتقي رئيسي مركزي شباب حلايب وأبورماد ويستجيب لمطالبهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طاهر على وعيسي كرار، رئيسي مجلسي إدارة مركزي شباب حلايب وأبورماد، وذلك بمركز التعليم المدني بالقاهرة بحضور المهندس مصطفى المغاوري، وكيل الوزارة بالبحر الأحمر، وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه قطاع الشباب والرياضة بجنوب بمحافظة البحر الأحمر والمطالب الخاصة بالمنشآت والملاعب، ووجها الدعوة لوزير الشباب لزيارة مدن جنوب البحر الأحمر.

وأكد «طاهر» على رئيس مجلس إدارة مركز شباب حلايب أنه تمت مطالبة وزير الشباب بسرعة إنشاء المبنى الإداري لمركز شباب حلايب ونزل شباب حلايب، واستكمال مبنى مركز شباب أبورماد، وإقامة ملعبين قانوني منجل وخماسي بحلايب وأبورماد، وتخصيص عدد من رحلات «اعرف بلدك» لشباب المنطقة لزيارة القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ خلال الصيف المقبل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز شباب حلايب أن وزير الشباب استجاب لمختلف المطالب، وأنه سيتم حل جميع المشكلات والمطالب التي وضعتها اللجنة التي زارت المنشآت الرياضية والشبابية والعمل على سرعة تلبيتها.