شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية يشارك باجتماع الأعلى للإعلام ويؤكد عمق علاقات القاهرة والرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أسامة نقلى، السفير السعودى فى القاهرة، اليوم الأربعاء، فى اجتماع المجلس الأعلى للإعلام بحضور رؤوساء تحرير الصحف القومية والخاصة، مشددا على ضرورة العمل المشترك لتعزيز ونمو العلاقات المشتركة بين القاهرة والرياض. وأكد السفير السعودى فى القاهرة خلال كلمة له فى اجتماع المجلس الأعلى للإعلام على عمق العلاقة التى تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود، مؤكدا عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والسعودى وقوتها شعبيا ورسميا. وتأكيدا على اعتزازه وحبه لمصر وشعبها، قال السفير السعودى إنه من مواليد القاهرة عام 1957 م، معربا عن مدى الترابط والود الذى يجمع الشعبين المصرى والسعودى. Advertisements حضر الاجتماع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وأحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ومحمد الباز رئيس تحرير الدستور، خالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال.

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