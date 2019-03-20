شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ يتهم الإرهابى طارق الزمر بالتخطيط لشن عمليات إرهابية داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 4013 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الإرهابى الهارب طارق الزمر بالتحريض ضد الدولة المصرية والمصريين والتخطيط لهجمات إرهابية، وذلك بالاتفاق مع جماعة الإخوان الإرهابية من جهة، والمخابراتى القطرية والتركية من جهة أخرى.

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ونص محمود فى بلاغه أن طارق الزمر الإرهابى المتآمر الهارب للخارج، الذى ينتقل ما بين قطر وليبيا وتركيا، يقود مجموعات من الميليشيات المسلحة فى الخارج، بدعم مادى ولوجيستى من المخابرات القطرية والتركية، بغرض شن هجمات إرهابية على مصر واستهداف المصريين، مضيفا أن هذا الإرهابى ينسق مع قيادات الإخوان الإرهابية الهاربة للخارج بغرض نشر الفوضى وتهديد الأمن القومى والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى، مشيرا إلى أن الإرهابى طارق الزمر والصادر ضده أحكام عديدة بالسجن لتورطه فى تنفيذ هجمات إرهابية فى مصر، لا زال يمارس إرهابه من الخارج ويخطط لهجمات إرهابية تستهدف المصريين وذلك من خلال الاجتماعات التى يعقدها مع الميليشيات المسلحة والإرهابين لتنفيذ مخططه الاجرامى ضد الدولة المصرية، وهى الأمور المؤثمة قانونا طبقا لنصوص المواد 77 و78 و82 من قانون العقوبات المصرى.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ طارق الزمر، ووضعه على قوائم ترقب الوصول وإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الأنتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.