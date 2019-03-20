موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس أول أيام الربيع دافئ شمالا حار جنوباً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ " الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد لطقس أول أيام الربيع. وفيما يلى عرض لأهم الأخبار: الأرصاد: طقس أول أيام الربيع دافئ شمالا حار جنوباً والعظمى بالقاهرة 25 درجة يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر طقس غدا الخميس، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. الإسكان:إنهاء وتنفيذ 38 مشروعا للمياه والصرف بجنوب سيناء بتكلفة 5.7 مليار جنيه عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة، ومشروعات المياه والصرف، بمحافظة جنوب سيناء. وزيرة الهجرة تتوجه إلى نيوزيلاندا لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين Advertisements غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متوجهة إلى نيوزيلاندا عبر الإمارات، لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين، والبالغ عددهم 11 مصابًا . محكمة الأسرة تقضى بثبوت نسب الطفلة "ديالا" للفنان عادل السيوى قضت محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ثبوت نسب الطفلة ديالا للفنان عادل السيوى. ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ8.7 مليار درهم خلال 2018 ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2018 إلى 8.7 مليار درهم، مقارنة بالعام السابق 8.5 مليار درهم. انفجار بطارية موبايل لأحد ركاب المترو تعطل الحركة بين محطتى الدمرداش وغمرة أعلنت شركة مترو الأنفاق أن انفجار بطارية موبايل لأحد الركاب داخل قطار بالخط الأول ما بين محطتى الدمرداش وغمرة، تسبب فى حالة من الارتباك بين الركاب .

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