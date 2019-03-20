شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تطالب الشركات الالتزام بضوابط العمرة وعدم الترحيل لرمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة السياحة جميع الشركات السياحية الإلتزام بالضوابط الموضوعة لموسم العمرة الجارى وعدم مخالفتها لأى من بنودها، وذلك فى ضوء حرص وزارة السياحة على انتظام سير موسم العمرة لعام 1440هــ والحفاظ على مصالح المواطنين وعدم محالفة الشركات السياحية للضوابط المنظمة لبرامج العمرة.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدى شلبى وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات السياحية، والذى ناقش الإجراءات اللازمة لضمان عدم قيام الشركات السياحية بتأجيل تنفيذ التأشيرات الخاصة بالمواطنين والمخصصة لفترة العمرة الأولى وتنفيذها خلال شهر رمضان، والسبل والإجراءات اللازمة لضمان عدم قيام أى من الشركات السياحية بتأجيل تنفيذ التأشيرات الخاصة بالمواطنين والمخصصة لفترة العمرة الأولى التى تنتهى مع نهاية شهر شعبان و تنفيذها خلال شهر رمضان.

وقال بيان للجنة إنه تم الاتفاق على ضرورة مراجعة الشركات المنفذة لأعداد ضئيلة من الحصة المخصصة لها خلال الفترة الماضية لتوضيح أسباب ذلك، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اتخاذ بعض التدابير الاحترازية منها قيام قطاع الشركات السياحية بمراجعة ما قامت الشركات بتنفيذه من تأشيرات عمرة خلال الفترة الماضية وحتى نهاية شهر رجب، ودراسة معدل التنفيذ لكل شركة خلال هذه الفترة، لضمان عدم ترحيل أعداد إلى شهر رمضان (ترحيل الكوتة).