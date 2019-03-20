خلال 24 ساعة.. ضبط 4540 مخالفة مرورية و44 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:



وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 4540 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2436 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة على مستوى الجمهورية نجحت الحملات في ضبط 44 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.