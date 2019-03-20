السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتجمهر واستعراض القوة بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: تصوير - نادر نبيل: قضت الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم الشافعي محمد الشافعي، مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وسامي زين الدين.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين مجموعة من التهم، منها التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء، واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة، والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.

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