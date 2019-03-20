"نظم الاتصالات": ضبط 73 قضية ابتزاز ونصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها التي تبذلها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين. وأسفرت جهود قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإشراف اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية، خلال أسبوع عن ضبط 73 متهمًا لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادي والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع ، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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