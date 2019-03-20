"الأسرة" تقضي بثبوت نسب الطفلة "ديالا" للفنان عادل السيوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة استئناف الأسرة، برئاسة المستشار توفيق محمد توفيق، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بثبوت نسب الطفلة "ديالا" لوالدها الفنان التشكيلي عادل السيوي.

وجاء منطوف الحكم أولًا: بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع إلغاء حكم المستأنف والقضاء أولًا بثبوت نسب الصغيرة "ديالا" لوالدها المستأنف ضده عادل أمين السيوي.

ثانيًا: عدم قبول دعوة إثبات الزواج بين المستأنف والمستأنف ضده، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي شاملة أتعاب المحاماة 175 جنيه.

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تعود تفاصيل الواقعة في مايو 2017، حينما نشرت الصحفية سماح إبراهيم صورة لها برفقة ديالا، من داخل معرض الفنان عادل السيوي، الذي نظمه تحت عنوان "في حضرة الحيوان"، حيث كانت الطفلة لم تكمل عامها الأول، ونشرت الصحفية الشابة، الصور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، معلقة "ديالا عادل السيوي في معرض والدها".

وأثارت الصورة والتعليق الكثير من التساؤلات، حيث سارع السيوي بنفي الأمر خلال منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، معلقًا "فتاة مجهولة تزعم الإنجاب منّى"، مشيرًا إلى أنه حرر ضدها محاضر في قسم الشرطة.

وأخذت القصة في تلك اللحظة منحنى ومسارًا جديدًا، حيث سارعت الصحفية الشابة إلى ساحات القضاء، ورفعت دعوى قضائية تطالب بإثبات نسب ابنتها، ضد عادل السيوي، وبدأت الإعلان عن الكواليس المثيرة للزواج والولادة.

وذكرت سماح في الدعوى أنها تزوجت "السيوى" عرفيًا، وأن الأخير سرق وثيقة الزواج من منزلها، مشيرة إلى أنها مرت بفترة عصيبة خلال الحمل، بسبب معاناتها من أمراض دفعتها للمكوث في المستشفى لعدة أسابيع.