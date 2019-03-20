"يصنع دولة".. ماذا قال فتحي سرور عن التعديلات الدستورية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تصوير- علاء أحمد: قال الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، إن مقترحات التعديل الدستوري الأخير لا تمس الحقوق والحريات، معربا عن اطمئنانه لمشروعية الدستور السياسية كون التعديلات تخلو من التطرق لباب الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقده المجلس المصري الأوروبي، اليوم، برئاسة محمد أبوالعينين، والذي أكد سرور خلاله وجود إرادة شعبية لتعديل الدستور، بقوله: "الدستور لا يصنع شعبا بل يصنع دولة، والشعب هو من يصنع الدستور".

وانتقد سرور اختزال البعض للتعديلات الدستورية بتعديل مدة الرئاسة وحسب، موضحا أن الدستور الحالي وُضِع إثر ثورة شعبية، والدساتير التي توضع وفق الثورات تعالج أوضاعا معينة، ولكنها لا تضع الحلول الدائمة التي تكفل مسيرة الدول، ولذا التعديل الدستوري الذي نواجهه يضع حلولا لمشكلات.

وتابع: "لقد عبرت في أكثر من مرة أن مدة الرئاسة ٤ سنوات لا تكفي، ومن الخطأ نقل نصوص دستورية من دول تختلف تجاربها وأوضاعها الاجتماعية والسياسية".

وأشار إلى أنه يستمع لآراء المعارضين، مؤكدا أن هذا حقهم: "أكتر رأي أحب أسمعه هو كلام المعارضين وأرد عليهم".

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