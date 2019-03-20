التنمية المحلية: تذليل كافة العقبات أمام المواطنين في المرحلة الثالثة لحملة 100 مليون صحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظات التي تتضمنها المرحلة الثالثة لحملة 100 مليون صحة، بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية والتي تستهدف الوصول إلى مصر خالية من فيروس سي بحلول عام 2020.

وطالب شعراوي، المحافظين بأهمية المتابعة اليومية للحملة وتذليل أي عقبات وتشكيل لجنة رئيسية بديوان عام المحافظة ولجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء لإدارة أعمال الحملة ومتابعة أعمالها وإتاحتها لوسائل الإعلام المختلفة أولًا بأول.

وقدم اللواء محمود شعراوي، الشكر إلى كافة المحافظات التي انتهت من المبادرة في المرحلتين الأولى والثانية والذين كان لهم دورًا في توعية المواطنين بأهمية المبادرة للوصول إلى الأعداد المستهدفة والتي وصلت إلى حوالي 44 مليون مواطن منذ انطلاقها حتى الآن، كما قدم الوزير، الشكر لوزارة الصحة وكافة الأطقم الطبية المشاركة في المبادرة في كافة مراحلها الثلاث بالمحافظات على مستوي الجمهورية.

Advertisements

كما وجه وزير التنمية المحلية، بتوفير فريق طبي متخصص بالتنسيق مع وزارة الصحة للكشف على العاملين بالديوان العام لوزارة التنمية المحلية وذلك يومي الأربعاء والخميس 20، 21 مارس الجاري وإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن فيروس سي وصرف العلاج مجانًا للعاملين الذين تثبت إصابتهم.

وأجرى شعراوي، الكشف الطبي والفحوصات اللازمة في إطار المبادرة الرئاسية والتي تتضمن تحليل فيروس سي، وقياس سكر عشوائي، وقياس الضغط والطول والوزن.

وناشد وزير التنمية المحلية، كافة العاملين في ديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها بالإسراع في إجراء الكشف الطبي والفحوصات والاستفادة من المبادرة التي أطلقها الرئيس.

وأكد أنه تم التنسيق مع مراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظات وتدريبهم للمشاركة في توعية المواطنين بأهمية المبادرة ودورها المهم في الاطمئنان على صحة المواطنين والقضاء علي فيروس سي، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم يوميًا من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة وبالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات بتذليل أية عقبات ومشكلات تواجه عمل الفرق الطبية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لتشجيعهم على إجراء التحاليل وتحديد مراكز الكشف الثابتة وأماكن لسيارات الكشف المتحركة بالمحافظات.