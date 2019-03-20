أغاني وطنية قبل بدء جلسات حوار التعديلات الدستورية بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

شهدت أروقة مجلس النواب، الأربعاء، إطلاق الأغاني الوطنية، قبل بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، لدستور 2014، والمتعلقة بمد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، وإنشاء مجلس الشيوخ.

وشهدت الأروقة أيضا استعدادات لاستقبال الضيوف والمشاركين بأعمال الجلسة الأولى.

ووجهت الدعوة لجلسة اليوم، والتى يترأسها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لقرابة 70 ضيفًا، من بينهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أو من ينوبه، والبابا تواضروس، أو من ينوبه، وعدد من رؤساء الجامعات من بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة، وأيضا عدد من أساتذة القانون الدستوري من بينهم الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة.

ويشارك في جلسات اليوم عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، من بينهم عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي عادل حموده، والكاتب الصحفي محمد الباز، وعدد من الإعلاميين منهم أحمد موسى وعبد الرحمن خير وعبد الرحيم علي.

وشهدت القاعه المنتظر أن يجري فيها الحوار المجتمعي، حضور النائب عبد المنعم العليمي، قبل بدء الأعمال بأكثر من ساعتين.

يشار إلى أن مجلس النواب، وافق فى جلسته الشهر الماضي، بأغلبية أعضائه، نداءً بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، على خلفية الطلب المقدم من 155 نائبًا.

وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن إجمالى عدد الموافقين على مبدأ تعديل الدستور "485" نائبا، وبموجب الموافقة تم إحالة التقرير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها الحاكمة وهى 60 يوما.