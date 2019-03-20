براتب يصل 3 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن 98 وظيفة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تبدأ مديرية القوى العاملة بدمياط، اليوم الأربعاء، قبول طلبات راغبي العمل ضمن 98 فرصة بـ3 منشآت، بأجر يتراوح من 1200 إلى 3000 جنيه.

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الفرص تتمثل في 30 مندوب مبيعات مؤهل عالي، و20 سائقًا، رخصة درجة ثانية، و20 منسق عروض مؤهل متوسط، و5 محاسبين بكالوريوس تجارة، و4 رقابة جودة بكالوريوس رقابة جودة، و3 مهندسين بكالوريوس فنون تطبيقية، و5 استرجي دبلوم تخصص دهانات، و5 نجارين دبلوم متوسط، بائع مؤهل عالي، ومساعد بائع مؤهل متوسط.

من جانبه أشار حامد رجب، وكيل مديرية القوى العاملة بدمياط، إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.

وقال رجب، إن الطلبات تقدم من اليوم الأربعاء وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، عدا الجمعة والسبت، إلى مديرية القوى العاملة بدمياط - طريق المحور أمام قسم شرطة ثان بميدان الشهابية أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.