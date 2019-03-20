مرصد الإفتاء: داعش يتوعد ببحور من الدماء بعد حادث نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أنه أصدر تقريرًا للمتابعة لمواقف وخطابات الجماعات المتطرفة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجدي نيوزيلندا الجمعة الماضية، وأعلن المرصد أن الهجوم الإرهابي الذي نفذه يمينيٌّ متطرف يغذي بشكل أو بآخر مشاعر الكراهية والتطرف لدى الجماعات المتطرفة في البلدان الإسلامية، ويعطي لها مبررًا في العنف وتنفيذ عمليات إرهابية موسعة ضد المصالح الغربية.

وأكد المرصد أنه في أعقاب الهجوم الإرهابي سعت منصات الجماعات المتطرفة إلى وصف المجزرة بأنها جزء من الحملة الصليبية العالمية المزعومة ضد الإسلام والمسلمين. بعض هذه الملصقات دعت صراحةً إلى شنِّ هجمات انتقامية في الغرب، لا سيما ضد المسيحيين والبابا فرانسيس.

وأوضح تقرير المرصد أن تنظيم داعش يعدُّ من أكثر التنظيمات الإرهابية التي سعت إلى استثمار الحدث الإرهابي واستغلاله لصالحه، حيث تلقَّف التنظيم الهجوم وسعى إلى استغلاله في التحريض على القتل والانضمام للتنظيم والدعوة للهجرة إليه، فقد أعلن التنظيم النفير بين مقاتليه للدعوة إلى "الجهاد" والتأكيد على أن التنظيم يسعى لحماية الإسلام والمسلمين من الكفار الذين لا يفرقون بين مسلم مجاهد أو قاعد عن الجهاد – حسب تعبيرهم.

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وأضاف المرصد أنه فور وقوع الحادث، تم رصد تكثيف هائل من عناصر التنظيم لبث رسائل التحريض على العنف والانتقام من "الكفار والملحدين الذين يستهدفون الإسلام والمسلمين"، مستغلين في ذلك حالة الغضب الشديد التي تجتاح العالم الإسلامي جراء الهجوم الإرهابي المروِّع، كان أبرزها ما أصدرته إحدى المنصات الإعلامية للتنظيم من شريط فيديو تحت عنوان "ملتهم واحدة" حرض فيه المسلمين على الرد على مثل تلك الهجمات واصفًا أن مثل تلك العمليات هي دليل على أن الغرب يشن حملات على الإسلام والمسلمين.

وبيَّن تقرير المرصد أن تنظيم "داعش" الإرهابي توعد، أمس الاثنين، بالثأر للهجوم حيث قال المتحدث باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر في رسالة مسجلة مدتها 44 دقيقة بثت على منصة "ناشر نيوز" الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي: إن مشاهد القتل في مسجدي نيوزيلندا "ستوقظ الجهاديين النائمين وستحفز أنصار الخلافة على الثأر"، وانتهى تسجيله بقوله: "انتظروا بحورًا من الدماء".

من جانبه أكد تقرير المرصد أن تنظيم "جماعة أنصار الإسلام" الكردية من جانبها أصدرت بيانًا في اليوم الثاني للعملية الإرهابية، أكد فيه أن الهجوم يأتي نتيجة طبيعية للحرب التي يشنها "اليهود والنصارى" على المسلمين حتى بدت بلاد المسلمين حقول تجارب لأسلحتهم -حسب تعبيرهم- داعيًا إلى إعلان الجهاد ضد الغرب ومصالحه.

وتابع تقرير المرصد أن عناصر تنظيم "هيئة تحرير الشام" استخدموا منهج التحريض على منصات التواصل الاجتماعي خاصة التليجرام، حيث نشر أحد عناصره مقطع فيديو يدعو فيه المسلمين إلى الانتقام من قتل المسلمين في الهجوم.