وزير التنمية المحلية يخضع للكشف الطبي ضمن حملة 100 مليون صحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الكشف الطبي والفحوصات ضمن حملة 100 مليون صحة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية.

وخضع وزير التنمية المحلية، للكشف الطبي والفحوصات اللازمة والتي تتضمن تحليل فيروس سي، وقياس سكر عشوائي، وقياس الضغط والطول والوزن.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" للقضاء علي فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية ، ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظات التي تتضمنها المرحلة الثالثة بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية والتي تستهدف الوصول إلى مصر خالية من فيروس سي بحلول عام 2020.