افتتاح خط طيران جديد بين أوكرانيا ومرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

استقبل مطار مرسى علم الدولي، الأربعاء، أولى رحلات شركة "سكاي آب"، الأوكرانية القادمة من كييف بأوكرانيا، وعلى متنها 145 راكبا وهو أول فوج يصل على خط الطيران الجديد والذي ينظم 3 رحلات أسبوعيا.

واستقبلت سلطات المطار بتوجيهات من اللواء هاني عقاب رئيس شركة "ايماك" للمطارات، المشغلة لمطار مرسى علم ركاب الرحلة وتم توزيع الورود والهدايا عليهم.

وقال اللواء طارق تبان زادة، مدير مطار مرسى علم، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه من المقرر أن ينقل الخط الجديد من أوكرانيا لمرسى علم ثلاث رحلات أسبوعيا، ويشهد مطار مرسى علم زيادة في حجم الحركة الجوية خلال العام الجاري طبقا لحجوزات المتوقعة من شركات الطيران.

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