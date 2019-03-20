"بكرة الربيع".. الأرصاد تحذر: ضباب كثيف وارتفاع الحرارة بدءًا من الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا يبدأ فصل الربيع فلكيًا، ليبدأ تحسن في حالة الطقس، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأضاف "عطا"، لمصراوي، الأربعاء، أن التحسن في الأحوال الجوية، يستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظواهر الجوية المتوقعة بدءًا من الغد، تشمل الشبورة والضباب في ساعات النهار الأولى، تكون كثيفة في وسط الدلتا والمناطق الساحلية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وأعلن أنه بدءًا من الغد يبدأ الشعور بنسمات الربيع، موضحًا وجود نشاط للرياح في المناطق الغربية وسيناء.