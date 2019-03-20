مصر | بلاغ للنائب العام يتهم طارق الزمر بالتخطيط لشن عمليات إرهابية داخل مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام يتهم طارق الزمر بالتخطيط لشن عمليات إرهابية داخل مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 4013 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الإرهابي الهارب طارق الزمر بالتحريض ضد الدولة المصرية والمصريين والتخطيط لهجمات إرهابية، وذلك بالاتفاق مع جماعة الإخوان الإرهابية من جهة، والمخابرات القطرية والتركية من جهة أخرى.

ونص محمود فى بلاغه أن طارق الزمر الإرهابى المتآمر الهارب للخارج ، والذي ينتقل ما بين قطر وليبيا وتركيا ، يقود مجموعات من الميليشيات المسلحة فى الخارج ، بدعم مادى ولوجيستى من المخابرات القطرية والتركية ، بغرض شن هجمات ارهابية على مصر واستهداف المصريين ، مضيفا أن هذا الارهابى ينسق مع قيادات الاخوان الارهابية الهاربة للخارج بغرض نشر الفوضى وتهديد الامن القومى والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى ، مشيرا إلى أن الارهابى طارق الزمر والصادر ضده احكام عديدة بالسجن لتورطه فى تنفيذ هجمات ارهابية فى مصر ، لا زال يمارس ارهابه من الخارج ويخطط لهجمات ارهابية تستهدف المصريين وذلك من خلال الاجتماعات التى يعقدها مع الميليشيات المسلحة والارهابين لتنفيذ مخططه الاجرامى ضد الدولة المصرية ، وهى الأمور المؤثمة قانونا طبقا لنصوص المواد 77 و 78 و 82 من قانون العقوبات المصري.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ طارق الزمر ، ووضعه على قوائم ترقب الوصول وأدراج أسمه على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الأنتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .