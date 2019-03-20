مصر | "استنئاف القاهرة" تفعل خدمتي تداول الجلسات والشباك الواحد إلكترونيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استنئاف القاهرة" تفعل خدمتي تداول الجلسات والشباك الواحد إلكترونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، تفعيل خدمة الاستعلام عن تداول جميع الجلسات التي تنظرها محاكم استئناف القاهرة، ووجود استئناف من عدمه من خلال بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية.

وقامت المحكمة بتخصيص شباب بمقر البوابة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص شباك لتلقي شكاوى المواطنين المترددين على المحكمة وعرضها في اليوم التالي على المستشار إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني بالمحكمة للعمل على إنهاءها .

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كما فعلت المحكمة خدمة الشباك الواحد ليقدم من خلاله الخدمة الكاملة للمتقاضي سواء بشأن رفع وقيد الاستئنافات الجديدة أو الاستعلام عنها أو تسلم الصور الرسمية من كافة المستندات المطلوبة أو الشهادات من خلال ذات الشباك.

وأوضحت المحكمة أنه تم تفعيل خدمة الاستعلام عن المطالبات القضائية من خلال البوابة الإليكترونية وتفعيل خدمة الاستعلام عن قضايا طعون نقض الجنح وتفعيل خدمة الاستعلام عن قضايا الجنايات من خلال البوابة الإليكترونية.

وكلف المستشار الدكتور محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفني بمتابعة تنفيذ تلك القرارات المتعلقة بالتطوير التقني بجميع أقسام المحكمة.