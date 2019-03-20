مصر | تأجيل طعن المتهمين بأحداث سوهاج لـ17 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل طعن المتهمين بأحداث سوهاج لـ17 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة النقض، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث سوهاج» على الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات لـ17 أبريل.

وكانت محكمة جنايات سوهاج، قضت بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد لمدة 15 سنة لـ61 متهمًا، وبالسجن المشدد 5 سنوات لـ66 متهمًا، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المغارة» في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.