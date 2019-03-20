مصر | مصدر أمني: لا يوجد حريق بمترو المرج.. ونرجو تحري الدقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني: لا يوجد حريق بمترو المرج.. ونرجو تحري الدقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب انفجار بطارية موبايل لأحد الركاب داخل قطار بالخط الأول ما بين محطتي الدمرداش وغمرة في حالة من الارتباك بين الركاب، حيث نفى أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية بحدوث حريق بأحد القطارات بالخط الأول.

وفي سياق متصل فقد أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أنه أثناء قيام قطار رقم ١٤٢ من محطه الدمرداش في اتجاه حلوان بالخط الأول فوجئ قائد القطار بضرب بلف الطوارئ من قبل بعض الركاب بسبب وجود إشاعة بحدوث شرز وأدخنة داخل القطار مما أدى إلى حدوث حالة من الذعر بين الركاب ونزول بعض الركاب بين المحطتين بسكة الطوارئ.

وعلى الفور انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة وتم رد بلوف الطوارئ وتسيير القطار إلى محطة غمرة بعد تأمين السكة والتأكد من خلوها من جميع الركاب، والذي استغرق ذلك تأخير حركة القطارات لمدة ١٠ دقائق فقط وبالفحص تبين وجود انفجار بطارية أحد الركاب.

وناشد متحدث المترو جميع وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة والتواصل مع المركز الإعلامي للشركة قبل نشر أي خبر كاذب، مؤكداً أن حركة القطارات تعمل بانتظام في الاتجاهين.