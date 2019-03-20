مصر | المشدد 3 سنوات لمتهم بالتجمهر واستعراض القوة بالزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لمتهم بالتجمهر واستعراض القوة بالزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم الشافعي محمد الشافعي، في اتهماه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين مجموعة من التهم منها التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.