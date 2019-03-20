مصر | ضبط مصنع ينتج أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بمدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مصنع ينتج أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بمدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال مباحث التموين بالقاهرة مصنع أدوية ومكملات غذائية بمدينة بدر يحتوى على أكثر من 18 ألف عبوة وشريط من الأدوية والمكملات مجهولة المصدر، و حرر محضر بالواقعة.

ونجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط "محمد ع.ع" 38 سنة - سن 38 المدير المسئول عن مصنع أدوية ومكملات غذائية كائن بدائرة قسم شرطة بدر، لحيازته كميات من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.

وعُثر بداخل المصنع على (18,190) عبوة وشريط مختلف الأنواع و (12) ماكينة متنوعة للتصنيع "خلط، تدوير، كبس، تغليف، طباعة و"(3) فرن تجفيف و كمية من العبوات تحتوى على مواد خام "مجهولة المصدر و" (30) زجاجة مكسبات طعم، ألوان صناعية و (2800) عبوة فارغة أصناف مختل و فة(5000) روشتة داخلية و (5) رول قصير لمنتجات مختلفة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.