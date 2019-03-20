مصر | ضبط هارب من 5 سنوات سجن وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط هارب من 5 سنوات سجن وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هارب من حكم قضائي بحوزته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

وألقت قوة من مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات القبض على "جاسر . ك . ع - سن 25 " عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (مطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 5 سنوات)، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجده بالشقة سكنه

Advertisements

وضبط بحوزته الآتى: طبنجة عيار 6 مم، وفرد روسى عيار 7,62×39مم، وعدد (166) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (4,500 كيلو جرام)، وميزان حساس، وهاتفين محمولين، ومبلغ مالى.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.