مصر | سقوط مستريح جديد بالإسماعيلية.. استولى على 170 ألف جنيه من 3 مواطنين بزعم توظيفها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مستريح جديد بالإسماعيلية.. استولى على 170 ألف جنيه من 3 مواطنين بزعم توظيفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، تاجر فاكهة لقيامه بالنصب والإحتيال على ثلاثة مواطنين والاستيلاء منهم على أموال بدعوى توظيفها مقابل أرباح سنوية بالإسماعيلية.

وورد بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من "كوثر إ. م" مقيمة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية وآخرين، ضد "أشرف م. ع" تاجر فاكهة وخضراوات، مقيم أبو عطوة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد بتلقيه مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (170،000) مائة وسبعين ألف جنيه بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الفاكهة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ومن خلال البحث والتحرى تبين صحة أقوال الشاكين، حيث تم استدعاء المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.