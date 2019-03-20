مصر | ضبط عاطل انتحل صفة شقيقه للهروب من 14 سنة سجن وغرامات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل انتحل صفة شقيقه للهروب من 14 سنة سجن وغرامات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل انتحل صفة شقيقه للهروب من أحكام قضائية.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بكمين شبرا العلوي بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط عاطل حال استقلاله سيارة "مقيدة باسمه" وبسؤاله عن تحقيق الشخصية قدم بطاقة رقم قومي "باسم رجب أ. م " وعُثر بحوزته على كارنيه مُثبت به صورته.

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وبالكشف الفنى عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي " رشوة بالبحيرة محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات- سلاح ناري بالجيزة محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات" و 22 حكم حبس جزئي، مستأنف فى قضايا ( تبديد، استيلاء ، مبانى ، ضرب) بإجمالى حبس أكثر من 14 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 464,750 جنيه.

وأثناء الفحص حضر صاحب مصنع تجميع دراجات نارية ومدير وشريك بشركة لتصنيع المواسير والحديد وتعرفا على المتهم المضبوط واتهماه بالنصب لاستيلائه من الأول على مبلغ 1,500 مليون ونصف المليون جنيه بدعوى شراء كمية من حديد التسليح والاستيلاء من الثانى على مبلغ مالى 750,000 سبعمائة وخمسون ألف جنيه بدعوى شراء كمية من حديد الخردة.

بمواجهة المتهم المضبوط بما جاء بالفحص وأقوال سالفى الذكر اعترف باحتفاظه ببطاقة رقم قومي خاصة بشقيقه المدعو رجب - بقصد انتحال شخصيته خشية ضبطه والتنفيذ عليه في القضايا المشار إليها، وأقر بوجود خلافات مالية بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.