مصر | مصدر أمني: تعليمات بالتعامل الفوري مع أي تكدسات مرورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني: تعليمات بالتعامل الفوري مع أي تكدسات مرورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، بأن هناك تنسيقًا مع بعض الإدارات الأخرى للوقوف على الحالة الأمنية في شوارع القاهرة الكبرى، موضحا أن التكدسات المرورية تأتي في أوقات الذروه فقط، ويتم التعامل معها.

واستكمل المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تواجدًا للخدمات المرورية لتسيير الطريق، بالإضافة إلى عدم انسياب مروري بكوبري 6 أكتوبر باتجاة مدينة نصر القادم من المهندسين وفي طريقة للتحرير.

وأعرب عن وجود كثافة مرورية من ميدان عبد المنعم رياض في اتجاة الطريق المؤدي إلى مدينة نصر، فضلا عن تباطؤ حالة المرور في شارع رمسيس لكثافة السيارات.