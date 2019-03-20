مصر | "الأسرة" تقضي بثبوت بنوة الطفلة "ديالا" للفنان التشكيلي عادل السيوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأسرة" تقضي بثبوت بنوة الطفلة "ديالا" للفنان التشكيلي عادل السيوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بثبوت بنوة الطفلة "ديالا" لوالدها الفنان التشكيلي عادل السيوى.

حكمت المحكمة أولًا: بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع إلغاء حكم المستأنف والقضاء أولًا بثبوت نسب الصغيرة "ديالا" لوالدها المستأنف ضده عادل أمين السيوي.

ثانيًا: عدم قبول دعوة إثبات الزواج بين المستأنف والمستأنف ضده وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي شاملة أتعاب المحاماة ١٧٥ جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق محمد توفيق، وعضوية المستشارين يسري حافظ وحامد راشد، وأمانة سر صلاح الدين حسانين.

وكانت المحكمة أجلت الجلسة الماضية، لإحالة قضية نسب الطفلة "ديالا" للتحقيق وسماع الشهود الجدد.

Advertisements

وتعود تفاصيل الواقعة في مايو 2017، حينما نشرت الصحفية سماح إبراهيم صورة لها برفقة ديالا، من داخل معرض الفنان عادل السيوى، الذي نظمه تحت عنوان "في حضرة الحيوان"، حيث كانت الطفلة لم تكمل عامها الأول، ونشرت الصحفية الشابة، الصور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، معلقة "ديالا عادل السيوى في معرض والدها".

وأثارت الصورة والتعليق الكثير من التساؤلات، حيث سارع السيوى بنفى الأمر خلال منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، معلقًا "فتاة مجهولة تزعم الإنجاب منّى"، مشيرًا إلى أنه حرر ضدها محاضر فى قسم الشرطة.

وأخذت القصة في تلك اللحظة منحنى ومسارًا جديدًا، حيث سارعت الصحفية الشابة إلى ساحات القضاء، ورفعت دعوى قضائية تطالب بإثبات نسب ابنتها، ضد عادل السيوى، وبدأت الإعلان عن الكواليس المثيرة للزواج والولادة.

وذكرت سماح في الدعوى أنها تزوجت "السيوى" عرفيًا، وأن الأخير سرق وثيقة الزواج من منزلها، مشيرة إلى أنها مرت بفترة عصيبة خلال الحمل، بسبب معاناتها من أمراض دفعتها للمكوث في المستشفى لعدة أسابيع.

وكشفت "سماح" أن السيوى سفرها إلى بيروت ثم لحق بها، ومكثا هناك فترة، وقررت أن تعود حتى تضع مولودها بأحد المستشفيات المصرية.