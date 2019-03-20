مصر | تعرف على الحالة المرورية في القاهرة والجيزة

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شهدت معظم شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية على غالبية المحاور والميادين الرئيسية

يشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءا من المعادي وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة، فيما يظهر كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، كما شهد كوبري الدقي كثافات مرورية.