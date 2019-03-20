أخبار مصر | "العليا للحج": اتخاذ تدابير احترازية لتنفيذ تأشيرات عمرة نهاية شعبان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العليا للحج": اتخاذ تدابير احترازية لتنفيذ تأشيرات عمرة نهاية شعبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدي شلبى وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات السياحية ، وذلك لمناقشة السبل والاجراءات اللازمة لضمان عدم قيام أي من الشركات السياحية بتأجيل تنفيذ التأشيرات الخاصة بالمواطنين والمخصصة لفترة العمرة الأولى التي تنتهى مع نهاية شهر شعبان وتنفيذها خلال شهر رمضان.

يأتى ذلك في ضوء حرص وزارة السياحة على انتظام سير موسم العمرة لعام 1440هــ والحفاظ على مصالح المواطنين وعدم مخالفة الشركات السياحية للضوابط المنظمة لبرامج العمرة.

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وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اتخاذ بعض التدابير الاحترازية منها قيام قطاع الشركات السياحية بمراجعة ما قامت الشركات بتنفيذه من تأشيرات عمرة خلال الفترة الماضية وحتى نهاية شهر رجب، ودراسة معدل التنفيذ لكل شركة خلال هذه الفترة لضمان عدم ترحيل أعداد الى شهر رمضان ( ترحيل الكوتة ) .

كما تم الاتفاق على ضرورة مراجعة الشركات المنفذة لأعداد ضئيلة من الحصة المخصصة لها خلال الفترة الماضية لتوضيح أسباب ذلك.

ومن جانبها تشدد وزارة السياحة على التزام جميع الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة لموسم العمرة الجارى وعدم مخالفتها لأى من بنودها.