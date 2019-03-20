تأخير مترو المرج الجديدة 45 دقيقة الجمعة والسبت

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مترو الخط الأول - صورة أرشيفية
أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عن أنه نظرا لاستكمال أعمال مشروع الازدواج، وذلك للمسافة بين محطة المرج القديمة ومحطة المرج الجديدة، سوف يخرج أول قطار من محطة المرج الجديدة في تمام السادسة صباحا بدلا من الساعة الخامسة والربع، وذلك بتأخير 45 دقيقة، يومي الجمعة والسبت المقبلين فقط، مؤكدا على انتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين، من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان طوال أيام الأسبوع.
وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة النقل دخول أعمال التطوير بمحطة مترو المرج الجديدة المراحل النهائية، استعدادا للعمل، مشيرة إلى أن عملية التطوير تكلفت 100 مليون جنيه، وشملت إنشاء مبنى كامل مكون من دورين وإعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب شبكة هوائية كالمستخدمة في الخط بالكامل، لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة،
وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة النقل دخول أعمال التطوير بمحطة مترو المرج الجديدة المراحل النهائية، استعدادا للعمل، مشيرة إلى أن عملية التطوير تكلفت 100 مليون جنيه، وشملت إنشاء مبنى كامل مكون من دورين وإعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب شبكة هوائية كالمستخدمة في الخط بالكامل، لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة، وتركيب أجهزة الإشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول، وتركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزي للخط وتنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة تركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى محطة المرج الجديدة.
وأكدت الوزارة، أنه تم تركيب 8 سلالم كهربائية ومصعد كهربائي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. (التفاصيل)
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