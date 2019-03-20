انت الان تتابع «التعليم»: التصحيح الإلكتروني تطبقه أفضل مدارس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير التعليم طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا أساس ولا صحة لما يروج من مغالطات عن نظام التصحيح الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي والمنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى ما نشره أحد الأشخاص عبر موقع "فيسبوك" بأن التصحيح سيكون على التابلت، قائلا إن "نظام التصحيح لا يوجد على التابلت، وكل ما يتضمنه هذا الكلام ما هو إلا عبث كبير ولا علاقة له بنظام التصحيح الجديد على الإطلاق، وسوف نرى جميعا نظام التصحيح الإلكتروني المعمول به في أفضل مدارس وجامعات العالم في الامتحان الاسترشادي القادم يوم 24 مارس".

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وأوضح شوقي، في منشور له عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن "نظام التصحيح الجديد يستخدم الكمبيوتر لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات، ومصححين من المعلمين المدربين يصححون الأسئلة المفتوحة أو المقالية، كما أن نظام التطوير في المرحلة الثانوية مدروس من قبَل علماء من مصر ومن حول العالم ومن مؤسسات دولية كبرى". وأكد