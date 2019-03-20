انت الان تتابع «التعليم»: التصحيح الإلكتروني تطبقه أفضل مدارس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزير التعليم طارق شوقي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا أساس ولا صحة لما يروج من مغالطات عن نظام التصحيح الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي والمنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى ما نشره أحد الأشخاص عبر موقع "فيسبوك" بأن التصحيح سيكون على التابلت، قائلا إن "نظام التصحيح لا يوجد على التابلت، وكل ما يتضمنه هذا الكلام ما هو إلا عبث كبير ولا علاقة له بنظام التصحيح الجديد على الإطلاق، وسوف نرى جميعا نظام التصحيح الإلكتروني المعمول به في أفضل مدارس وجامعات العالم في الامتحان الاسترشادي القادم يوم 24 مارس".
وأوضح شوقي، في منشور له عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن "نظام التصحيح الجديد يستخدم الكمبيوتر لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات، ومصححين من المعلمين المدربين يصححون الأسئلة المفتوحة أو المقالية، كما أن نظام التطوير في المرحلة الثانوية مدروس من قبَل علماء من مصر ومن حول العالم ومن مؤسسات دولية كبرى". وأكد
وأوضح شوقي، في منشور له عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن "نظام التصحيح الجديد يستخدم الكمبيوتر لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات، ومصححين من المعلمين المدربين يصححون الأسئلة المفتوحة أو المقالية، كما أن نظام التطوير في المرحلة الثانوية مدروس من قبَل علماء من مصر ومن حول العالم ومن مؤسسات دولية كبرى".
وأكد أن "الصف الأول الثانوي عام نجاح ورسوب كما ذكرنا مرارا وتكرارا ولا تغيير في هذا، وامتحان يناير الماضي والامتحان المقبل في مارس لا علاقة لهما بالنجاح والرسوب، أما امتحانات نهاية الفصل الثاني فستمنح فرصتين في كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق أكثر من 50% للتقدم إلى الصف الثاني الثانوي"، وأن "الصف الثاني الثانوي ليس ولن يكون تجريبيا، وسوف تستخدم درجاته مع الصف الثالث الثانوي لحساب المجموع المؤدي لدخول الجامعة، ولا رجعة في هذا".
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم»: التصحيح الإلكتروني تطبقه أفضل مدارس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.