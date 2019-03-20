شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يستقبل ضيوف «الحوار المجتمعي» حول التعديلات الدستورية بالأغاني الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعد مجلس النواب، اليوم، مبكراً، لجلسات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية المقترحة، بإذاعة الأغاني الوطنية بجميع أروقة البرلمان، فيما شددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها داخل المجلس، وانتشر أفراد الأمن داخل أركان البرلمان، خاصة أمام قاعة مجلس الشورى سابقاً، والتي ستتم فيها جلسات الحوار.

وتضم قائمة المدعوين لجلسة، الأربعاء، والتي يترأسها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، 70 ضيفاً، من بينهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وعدد من رؤساء الجامعات من بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة.

كما يشارك في جلسات، الأربعاء، عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، من بينهم الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم»، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة «الأهرام»، ومن الإعلاميين أحمد موسى وعبدالرحمن خير وعبدالرحيم على.