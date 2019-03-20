شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تتعامل مع 9043 مشرداً وطفلاً بلا مأوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل و حتى مساء امس الثلاثاء 19 مارس 9043 حالة مشرد وطفل بلا مأوى

وقد اشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل امس الثلاثاء مع 179 حالة منهم 79 حالة مشرد و 100 طفل بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية، ومازالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل امس مع 88 حالة منها 49 حالة مشرد و 39 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 43 حالة منهم 19 مشرد و 24 طفل بلا مأوى

هذا وتتنوع انواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 152 وجبة ساخنة عليهم

هذا ومازال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .