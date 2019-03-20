شكرا لقرائتكم خبر عن «طب الإسكندرية» تكشف حقيقة صور «طوارئ الميري»: «التقطت منذ 5 سنوات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب في جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية حقيقة الصور التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتى تبرز تدهور حالة الغرف وأسرة المرضى في المستشفى الرئيسى الجامعي «الأميرى»، فضلًا عن الإهمال في نقل المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم، مؤكدًا أن «هذه الصور المتداولة منذ 5 سنوات».

وأوضح العميد في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أن «مستشفيات جامعة الإسكندرية تتعرض لحملة ممنهجة لتويشهها والتقليل من حجم الإنجازات والأعمال، التي تتم لتجويد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى»، مشيرًا إلى أن «الصور المنشورة لقسم الطوارئ بالمستشفى الرئيسي الجامعي على مواقع التواصل الاجتماعي هي صور قديمة، ويرجع تاريخها إلى 5 سنوات ماضية».

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وأوضح أنه تم إبلاغ كل من الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن «الكلية والجامعة تحتفظان بحق الرد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا التشهير الممنهج مع التأكيد على استمرار أعمال التطوير لرفع كفاءة المستشفيات الجامعية وتجويد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى على مدار الساعة».

وأشار إلى أن «المكان الذي ورد في الصور كان مخصصاً للطوارئ إلا انه تم نقل قسم الطوارئ منذ أكثر من عامين ونصف بعد تطويره بمبلغ 5 مليون جنيه»، لافتًا إلى أن «مشكلات الطوارئ في المستشفيات الجامعية ناتجة من تحملها عبئا كبيرا في استقبال أكثر من ٦٠% من الطوارئ في الإسكندرية و٤ محافظات مجاورة مع عدم وجود تخصصات دقيقة في مستشفيات وزارة الصحة مثل جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية والتجميل والصدر والقلب كما يتم تحويل كل الحالات لهذه التخصصات إلى المستشفى الرئيسى الجامعي مما يشكل عبئا كبيرا على الأطقم البشرية العاملة وعلى توفر المستلزمات والخدمات الطبية المعاونة».

وتابع عميد كلية الطب في جامعة الإسكندرية:«المشكلة الثانية تتمثل في النقص الملحوظ في الأطباء المقيمين والتمريض والفنيين العاملين في الطوارئ وعزوف الكثير عن هذا التخصص وعدم استمرار الآخرين في العمل وتقديم الاستقالات» مشيرا إلى أن المشكلة الثالثة هي ضعف المقابل المادي والأجور للعاملين في هذا التخصص حيث بلغ عدد من تم علاجهم العام الماضي بمركز السموم كأحد وحدات الطوارئ ٧١١٦ مريضاً وعدد الحالات التي تم علاجها في العناية المركزة خلال العام ١٤٢٤٦ مريضاً فيما يبلغ عدد أسرة الطوارئ بالمستشفى الرئيسى الجامعى ١٣٣ سرير قدمت الخدمة لـ٣٤٤٠٢ مريض على مدار العام».

وكشف «عثمان» عن أن «الكلية نفذت خطة تطوير شاملة لتجويد الخدمة الطبية حيث تم تطوير مستشفى الحضرة للعظام «ناريمان» بحوالي 4 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير عمليات اللستة بتكلفة حوالي ٥ مليون جنيه وتطوير قسم الطوارئ في مستشفى سموحة بحوالي ١.٥ مليون جنيه وقسطرة القلب بمستشفى سموحة بحوالي ٤ مليون جنيه كما تم تطوير قسم طوارئ مستشفى الشاطبي للأطفال بتكلفة حوالي ١٥ مليون جنيه كما يجرى تنفيذ مشروع تطوير قسم طوارئ مستشفى الشاطبي للنساء والتوليد والذى سينتهي بعد شهرين».