شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يغادر إلى باريس لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر، صباح الأربعاء، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثانية بعد انتهاء مدة عرضه بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أثناء جولة بعض مقتنيات كنوز الملك الشاب إلى عدد من دول العالم قبل عرضها في مكان عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير والذي سيفتتح عام 2020.

يفتتح وزير الاثار المعرض رسميا في باريس، الخميس، تحت عنوان «توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون»، وسيستمر حتي منتصف شهر سبتمبر، كما سيتم افتتاح المعرض للجمهور السبت الموافق 23 مارس.

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واحتفت العاصمة الفرنسية بالملك الشاب ومقتنياته واستقبال المعرض الذي يأتي ضيفا على باريس بعد غياب 52 عاما، حيث آخر معرض للملك الشاب كان عام 1967 حيث زاره أكثر من 1.2 مليون شخص.

زينت الشوارع والميادين الرئيسية والمباني ومحطات المترو في باريس بلافتات ضخمة تصور وجه الملك الشاب وبعض مقتنياته كما تصدرت أخبار الملك الذهبي ومعرضه الصفحات الأولى للصحف والمجلات الفرنسية التي أعد معظمها ملفات صحفية مصورة عن معرض الملك توت عنخ آمون ومقبرته ونسبه، حيث يعتبر الفرنسيون هذا المعرض هو الحدث الثقافى الأهم في فرنسا خلال الأيام المقبلة.

ويأتى المعرض ضمن الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف في القرن العشرين المتمثل في مقبرة الملك توت عنخ آمون الذي تم عام 1922 على يد عالم الآثار البريطانى هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

وصرح القائمون على تنظيم المعرض بأنه قد تم بيع حتى الآن أكثر من 130.000 تذكرة ومن المتوقع أن يصل عدد التذاكر المباعة حتي يوم الافتتاح فقط إلى 150.000.

معرض الملك توت عنخ آمون في باريس

معرض الملك توت عنخ آمون في باريس

معرض الملك توت عنخ آمون في باريس

معرض الملك توت عنخ آمون في باريس

معرض الملك توت عنخ آمون في باريس

معرض الملك توت عنخ آمون في باريس

معرض الملك توت عنخ آمون في باريس

معرض الملك توت عنخ آمون في باريس

معرض الملك توت عنخ آمون في باريس

معرض الملك توت عنخ آمون في باريس

معرض الملك توت عنخ آمون في باريس

معرض الملك توت عنخ آمون في باريس

معرض الملك توت عنخ آمون في باريس