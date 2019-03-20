شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شرطة نيوزيلندا عن أن المتهم بتنفيذ حادث إطلاق النار على مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" يوم الجمعة الماضى كان فى طريقه على الأرجح لتنفذ هجوم ثالث قبل أن يتم وقفه من قبل السلطات.
وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، فى تصريجات نقلتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن السلطات تعتقد بالتأكيد أنها أوقفت المشتبه به بينما كان فى طريقه لتنفيذ هجوم آخر. وأضاف أنه تم إنقاذ أرواح دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل حتى لا يصيب آخرين بالهلع.
وكانت نيوزيلندا قد شهدت أولى جنازات ضحايا الحادث المأسوى الذى أسفر عن استشهاد 50 شخصا وإصابة العشرات، حيث شيعت جنازة خالد مصطفى البالغ من العمر 44 عاما ونجله حمزة وعمره 15 عاما. ووقف المئات فى صمت فى مقبرة ميموريال بارك حيث تم حفر المقابر لدفن عشرات الضحايا.
وأعلنت السلطات النيوزيلندية، أن 30 شخصا ممن أصيبوا في إطلاق النار على المصلين بالمسجدين فى "كرايست تشيرش" لا يزالون فى المستشفى.
ومن المقرر أن يعود منفذ الهجوم الإرهابى للمثول أمام المحكمة يوم 5 أبريل المقبل، حيث قالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات.
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