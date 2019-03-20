"البحث العلمي" تُطلق مشروع " تمكين المرأة" من خلال التكنولوجيا والابتكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، اليوم، فعاليات مؤتمر "تمكين المرأة " من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهي المبادرة التي أطلقتها الأكاديمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في فبراير 2018؛ لتعزيز إمكانات ودور المرأة المصرية في مجال التنمية التكنولوجيا وريادة الأعمالWomen-UP .

جاء ذلك بحضور الرائدات المصريات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وأعضاء المجلس القومي للمرأة والقيادات النسائية في البحث العلمي، والدكتورة نادية زخاري، والدكتورة فنيس جودة، وزيرات البحث العلمي السابقات وعدد من المبتكرين ورواد الأعمال والشخصيات المصرية الناجحة والإعلام العلمي.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مشاركة المرأة في منظومة التنمية التكنولوجية والاقتصادية من خلال إتاحة فرص تنموية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للسيدات، وبدعم قدرات صاحبات تلك المشروعات وتنمية مهاراتهم للاستفادة من التطور التكنولوجي والأساليب العلمية الخاصة بالتنمية، وتتركز معظم الأنشطة مبدئيًاً في مجالات المياه والطاقة والصناعات الغذائية.

الهدف العام للمشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والشمولية الاقتصادية في مصر من خلال تعظيم دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة اجتماعيا واقتصاديا.