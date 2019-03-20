رد حاسم لوزير التعليم على "هاشتاج" ثانية ثانوي تجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الصف الثاني الثانوي، في نظام الثانوية المعدل، لم ولن يكون تجريبيًا.

جاء هذا ردًا على "هشتاج": أولى وثانية ثانوي تجريبي العام المقبل، الذي أطلقه بعض أولياء الأمور عبر صفحات "فيسبوك"، مطالبين باعتبار الصف الثاني الثانوي العام المقبل، تجريبيًا حتى يتدرب الطلاب على منظومة التقييم الجديدة واستخدام أجهزة "التابلت" جيدًا.

وقال الوزير، في منشور له على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك"، درجات الصف الثاني الثانوي ستحتسب مع درجات الصف الثالث الثاوي؛ لحساب المجموع التراكمي المؤدي لدخول الجامعة ولا رجعة في هذا.

وأضاف أن الصف الأول الثانوي فقط، هذا العام والأعوام المقبلة، عام نجاح ورسوب، ولا تضاف درجاته للمجموع التراكمي، ولا تغيير في هذا.